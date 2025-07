Citát: „Situácia je veľmi zložitá a požiar je obrovský. Zmobilizovali sme všetky zložky,“ vyhlásil cyperský prezident Nikos Christodulidis, podľa ktorého je v teréne nasadených okolo 250 hasičov.

Širší kontext: Hovorca hasičského zboru, Andreas Kettis, informoval, že niektoré domy sú značne poškodené. Hasiči nasadili aj 14 hasiacich lietadiel v snahe dostať oheň pod kontrolu.

Ostrov bojuje s extrémnymi horúčavami, teploty vo vnútrozemí počas dňa dosiahli až 43 stupňov Celzia. Predpokladá sa, že vo štvrtok teploty môžu stúpnuť na 44 stupňov, čo by tento deň urobilo zatiaľ najteplejším v roku. Úrady už vydali príslušné výstrahy.

A huge forest fire is currently burning in the Limassol Valley, Cyprus. pic.twitter.com/vpKx4M4ThR