Nemecký kancelár Friedrich Merz dorazil spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a britským premiérom Keirom Starmerom vlakom do Kyjeva. V ukrajinskej metropole sa plánujú stretnúť s poľským premiérom Donaldom Tuskom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hlavným cieľom rokovaní je dosiahnuť 30-dňové plnohodnotné a bezpodmienečné prímerie v bojoch na Ukrajine, ktoré by malo otvoriť cestu k mierovým rokovaniam s Ruskom.

Táto požiadavka na prímerie vzišla od amerického prezidenta Donalda Trumpa a získala podporu aj od európskych lídrov. V spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnili počas svojej cesty, uviedli: „Potvrdzujeme našu podporu pre požiadavku prezidenta Trumpa o mierovú dohodu. Rusko je vyzvané, aby úsilie o trvalý mier už dlhšie nemarilo.“

🔴 BREAKING: French President Emmanuel Macron, UK PM Keir Starmer, German Chancellor Friedrich Merz, and Polish PM Donald Tusk have arrived in Kyiv, reports UNITED24 Media correspondent.



They are expected to hold a meeting of the "coalition of the willing" today.