Ministerstvo školstva potichu zrušilo pravidlo, podľa ktorého museli školy vopred zverejniť maturitné zadania.

Dva roky po sebe študenti poznali maturitné zadania vopred. Pomohla im k tomu pandemická výnimka. Od tohto roka však povinnosť z vyhlášky zmizla, informujú TV Noviny. Ministerstvo to zdôvodňuje návratom do bežného režimu: „V súčasnosti už maturujú žiaci, ktorí už veľkú časť štúdia absolvovali v prirodzených podmienkach, preto sa podmienky vrátili do pôvodného stavu,“ uviedol rezort.

Maturitné zadanie je konkrétna úloha alebo téma, ktorú študent dostane na spracovanie počas ústnej časti maturitnej skúšky. Slúži na overenie vedomostí a schopností študenta v danom predmete podľa stanovených cieľov učebných osnov.

Stredoškoláci však nesúhlasia. „My sme tá posledná generácia, ktorá nastupovala počas covidu na strednú školu, až posledné dva roky boli v plnom prúde,“ oponuje podpredseda Študentskej rady Emanuel Komár.

Niektoré školy sa rozhodli zadania zverejniť aj napriek zmene. Napríklad všetky stredné školy vo Svidníku ich študentom poslali. Riaditeľ gymnázia Ján Rodák to vysvetlil jednoducho – maturanti si ešte zažili štart počas pandémie. Študenti vďačne ocenili, že vedia, čo sa učiť. „Takéto tematické zameranie úloh zjednoduší učenie, ukáže, čo je dôležité a to, na čo sa máme zamerať,“ povedal študent Patrik Leškanič.

Naopak, iné školy pravidlo striktne zobrali na vedomie. Gymnázium Golianova v Nitre zadania nezverejňuje. Riaditeľka Zuzana Hurtová tvrdí, že študenti sú na maturitu pripravení dostatočne, a to bez ohľadu na zverejnenie tém.

