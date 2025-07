Premiér Robert Fico na Devíne zdôraznil, že misia sv. Cyrila a Metoda bola kľúčová pre slovenskú kultúrnu a politickú nezávislosť.

Bez misie svätých Cyrila a Metoda by nebolo možné hovoriť o kultúrnej a politickej nezávislosti ani o štátnej zvrchovanosti Slovákov. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) počas príhovoru na cyrilo-metodských oslavách na hrade Devín.

Zdôraznil, že napriek vyše tisícročnej absencii územnej, kultúrnej či politickej autonómie si náš národ uchoval dodnes vlastnú identitu. Európskej únii, ale aj celému svetu dnes podľa premiéra chýbajú osobnosti, ktoré by sa mohli prirovnať k solúnskym bratom. Pripomenul, že Cyril a Metod boli symbolom spájania.



Vyzdvihovať solúnskych bratov znamená podľa Fica určiť „jasnú hodnotovú orientáciu našej politiky“. Ich misijné dielo považuje za nadčasové. „Tí, ktorí na Slovensku odmietajú, aby sa dvom vynikajúcim solúnskym bratom vzdávala aj štátna pocta, robia tak preto, lebo im nezapadajú do podivnej schémy ich rozvrtávajúceho sa sveta. Hlásiť sa k cyrilo-metodskému dedičstvu nie je pre nás nejaká lacná zbožnosť. Pre nás je to príležitosť pre pravdu a spravodlivosť,“ povedal slovenský premiér.

Fico zároveň zopakoval tvrdenie o opätovnej železnej opone. „Železná opona sa stáva realitou. Narušili sa vzťahy a každý, kto čo len prejaví záujem a pochopenie pre dianie za oponou, je okamžite obviňovaný zo zrady európskych hodnôt,“ vyhlásil.

„Budeme cez železnú oponu podávať ruku na mierovú spoluprácu. Svätí Cyril a Metod sú pre nás certifikátom pravosti pred celým slovanským svetom,“ dodal. Premiér sa vrátil aj k novele Ústavy SR. Želá si, aby na septembrovej schôdzi parlamentu „zvíťazil zdravý rozum“ a našla sa potrebná väčšina na podporu novelizácie ústavy v kultúrno-etických a hodnotových otázkach.

„Ak sa už na Slovensku nedokážeme dohodnúť ani na tom, že existujú len dve pohlavia a že v školách sa má učiť len to, čo je v súlade s Ústavou SR, vrátane definície manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy, sme na veľmi nebezpečnej ceste pre celú krajinu. Bezbrehý progresivizmus a liberalizmus našu krajinu môžu len a len zničiť,“ tvrdí Fico.



Slovensko sa podľa premiéra zasadzuje o mierové riešenia. Dodal, že Slováci sú povinní hľadať dohody a spoluprácu na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti. „Snažíme sa pochopiť partnerov, motívy ich konania. To by mali Slováci priniesť v týchto zlomových dobách európskych dejín. Iba naše komplexy, podceňovanie, malosť a podrážanie kolien vlastnými nás môžu zradiť a poslať do zabudnutia,“ uzavrel Fico.