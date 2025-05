Viktor Vincze končí v Markíze. V príspevku popísal posledné dni v televízii

Vinze vyjadril presvedčenie, že odchádza so cťou.

Viktor Vinze dnes prostredníctvom sociálnej siete oznámil, že končí svoje pôsobenie v televízii Markíza. V príspevku otvorene hovorí o dôvodoch svojho odchodu aj o priebehu posledných dní v televízii.

Ako uvádza, popoludní sa zúčastnil stretnutia s riaditeľom Centra spravodajstva a publicistiky a šéfom HR Markízy. Stretnutie iniciovala samotná televízia. Témou mali byť nové pracovné podmienky, ktoré moderátor napokon odmietol. „Štvornásobný nárast služieb, dvojnásobný počet pracovných dní, vysielanie dvoch internetových relácií denne, navyše bez akejkoľvek zmeny ohodnotenia, som odmietol. Tak, ako by ich odmietol každý zamestnanec, ktorý vie rozoznať čiernu od bielej, deň od noci, úprimnú ponuku od účelovej,“ napísal.

Zároveň uviedol, že mu bolo oznámené, že v televízii končí okamžite. Hoci mal naplánované ešte štyri vysielania Televíznych novín na budúci týždeň, vedenie mu oznámilo, že „dostane tzv. prekážky v práci“. V praxi to znamená, že už nebude vysielať a zároveň dostane formálnu výpoveď.

„Nie pre modernizáciu spravodajstva, ale za to, že som pre ľudí chcel lepšie pracovné podmienky. A za to, že som nebol ticho, keď sa niekto pokúsil zasahovať do nezávislosti najsledovanejšieho spravodajstva na Slovensku,“ dodal.



Na záver vyjadril vďaku za roky strávené v Markíze a vyjadril presvedčenie, že odchádza so cťou: „Budúcnosť našich odlišných ciest je nejasná, no čo viem isto je, že som odbočil správne.“

Na Vinczeho status zareagovala aj Markíza: „Sme presvedčení, že Viktor Vincze dostal od Markízy férovú ponuku. Mal možnosť naďalej plnohodnotne pôsobiť v redakcii spravodajstva a byť súčasťou projektu TN live, ktorý je strategicky dôležitý pre budúcnosť Markízy. Svoju prácu tak mohol naďalej robiť slobodne a nezávisle, v rámci dohodnutého plného úväzku v pracovnej zmluve. Rešpektujeme jeho rozhodnutie ponuku neakceptovať.“