Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok 4 952 poberateľom čiastkových dôchodkov v júni.

Poberatelia čiastkových dôchodkov dostanú 13. dôchodok za minulý rok už v júni. Ide celkovo o 4 952 poberateľov čiastkových dôchodkov, ktorým dôchodok určili s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v zahraničí.

Tejto skupine seniorov nemohli z dôvodu zmeny právnej úpravy vyplatiť 13. dôchodok v decembri 2024, pretože získali menej ako desať rokov obdobia poistenia podľa slovenských právnych predpisov.

Sociálna poisťovňa tak musela výšku 13. dôchodku určiť podľa individuálnych období poistení konkrétnych poberateľov.

Citát: „Z celkového počtu poberateľov čiastkových dôchodkov, ktorým nebolo možné vyplatiť 13. dôchodok v decembri 2024, zostáva vyplatiť 800 dôchodcov. Ide o tých, ktorým sa dôchodok poukazuje do cudziny štvrťročne pozadu, konkrétne do štátov, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie. Títo dôchodcovia sa dočkajú 13. dôchodku už v júli 2025, a to spolu s dôchodkom za druhý štvrťrok 2025,“ dodala SP.

Širší kontext: Hoci zákon stanovuje lehotu na vyplatenie 13. dôchodku tejto skupine poberateľov až do 30. septembra 2025, poisťovňa im tento príspevok vyplatí v trojmesačnom predstihu. „Novú legislatívu sme do našej rozhodovacej činnosti zapracovali s prihliadnutím na naše proklientské smerovanie tak, aby sme mohli výplatu 13. dôchodkov doručiť čo najskôr,“ uviedol generálny riaditeľ SP Michal Tariška.



Poisťovňa zdôraznila, že pred vyplatením tohto príspevku dostanú všetci seniori, ktorých suma 13. dôchodku za minulý rok je nižšia ako 606,30 eura, písomné rozhodnutie. V rámci neho im vysvetlí spôsob určenia výšky 13. dôchodku.

Zdroj: TASR/Dušan Hein