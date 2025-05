Na zníženie krvného tlaku nepomáha len obmedzenie soli.

Vedci z univerzity vo Waterloo vytvorili matematický model, ktorý ukázal, že ľudia s vyšším príjmom draslíka majú nižší tlak aj vtedy, keď ich príjem soli zostáva normálny alebo vyšší. Najväčší rozdiel zaznamenali u mužov, no výhody pocíti každý, kto sa rozhodne zaradiť viac potravín s obsahom draslíka, informuje magazín Health.

„Vždy sme hovorili, že pri vysokom tlaku treba ubrať soľ. Teraz sa ukazuje, že ešte lepší efekt dosiahneš, ak k tomu pridáte aj draslík,“ vysvetľuje profesorka Anita Layton, autorka štúdie.

Podľa údajov z roku 2023 sa na Slovensku s diagnózou vysokého krvného tlaku – takzvanej hypertenzie – lieči vyše 240-tisíc pacientov, pričom ich počet každoročne narastá. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií.

Prečo draslík funguje lepšie ako len obmedzenie soli

Soľ (sodík) zadržiava v tele vodu a zvyšuje tlak v cievach. Tým zaťažuje srdce. Draslík robí pravý opak – uvoľňuje steny ciev a pomáha telu odvádzať sodík cez obličky. Čím viac draslíka zješ, tým menej soli telo zadrží.

Dietologička Michelle Routhenstein pripomína, že obličky používajú draslík ako „nástroj“ na odstránenie prebytočného sodíka. Aj preto by sa ľudia s vysokým tlakom nemali sústrediť len na obmedzenia, ale hlavne na to, čo môžu do stravy pridať.

Čo jesť, ak chceš znížiť tlak

Ak chcete mať tlak pod kontrolou, odporúčané množstvo draslíka pre dospelého človeka je 3 500 až 4 700 mg denne. Väčšina z nás sa k tejto hodnote ani nepriblíži.

Jedlá, ktoré môžete skúsiť zaradiť:

Banán – 422 mg

Pečený zemiak – až 900 mg

Špenát (varený) – okolo 800 mg

Šošovicu – vyše 700 mg na porciu

Lososa, marhule, fazuľu alebo avokádo



Suplementy s draslíkom odborníci neodporúčajú. Potraviny zvládne tvoje telo spracovať prirodzene a bezpečne.

