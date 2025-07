Podľa Ruska to nepripadá do úvahy.

Rusko považuje prípadné nasadenie mierových síl zo západných štátov na Ukrajine, teda blízko svojich hraníc, za neprijateľné a to, že Západ to odmieta pochopiť, je preň sklamaním. Vyhlásil to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Súčasne potvrdil, že Rusko čaká na ukrajinský návrh ohľadom tretieho kola priamych rokovaní. Moskva a Kyjev podľa neho tiež rokujú o ďalšej výmene vojnových zajatcov, ako aj tiel padlých vojakov. Informujú o tom agentúry AFP a TASS.

Peskov reagoval na vyjadrenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona po štvrtkovom virtuálnom rokovaní lídrov štátov takzvanej koalície ochotných, že plány na vyslanie mierových síl na Ukrajinu sú už „pripravené“ a vojaci môžu prísť okamžite po začatí prípadného prímeria, na ktoré Rusko Macron zároveň vyzval.

Trump plánuje na pondelok zásadné vyjadrenie

„Skutočne sme dosť sklamaní, že úplne jasné a dôsledné signály, ktoré Moskva v tejto veci vyslala, sa neberú do úvahy a nenachádzajú žiadne pochopenie,“ dodal hovorca Kremľa. Zdôraznil tiež, že by bolo logickejšie, keby Európa vzala do úvahy obavy Ruska a začala vzájomne rešpektujúci dialóg namiesto poskytovania „enormnej“ finančnej podpory Ukrajine.

Novinárom v piatok hovorca Kremľa tiež potvrdil, že Rusko počíta s ďalším kolom mierových rokovaní. „Očakávame návrhy ukrajinskej strany týkajúce sa termínov uskutočnenia dvojstranných priamych rozhovorov,“ vyhlásil Peskov.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok v rozhovore pre stanicu NBC News uviedol, že v pondelok plánuje urobiť „zásadné vyhlásenie“ týkajúce sa Ruska. „Čakáme na toto vyhlásenie, aby sme presne pochopili, čo má prezident Trump na mysli... Dôkladne registrujeme všetky nuansy vo vyjadreniach hlavy Spojených štátov,“ doplnil Peskov.