Po Chorvátsku čaká veľká menová zmena ďalšiu obľúbenú dovolenkovú destináciu Slovákov. Bulharsko sa totiž podľa informácií webu Politico pripravuje na zavedenie eura.

Ak všetko pôjde podľa plánu, od 1. januára 2026 sa krajina stane 21. členom eurozóny.

Zavedenie eura má byť oficiálne potvrdené v správe Európskej komisie a Európskej centrálnej banky, ktorá bude zverejnená už budúci týždeň. Bulharský lev je však už roky pevne naviazaný na euro, takže prechod by nemal spôsobiť výrazné kurzové výkyvy.

Odborníci upozorňujú na možné riziká. Kritici varujú, že prijatie eura by mohlo priniesť jednorazový nárast cien, čo by mohlo najviac zasiahnuť chudobnejšie regióny krajiny. Podobné javy v minulosti zaznamenali aj pri vstupe Slovenska či pobaltských štátov do menovej únie, kde krátkodobo stúpla inflácia.

V dlhodobom horizonte ekonómovia očakávajú stabilizáciu a výhody v podobe vyššej obchodnej integrácie a investícií. Pre slovenských dovolenkárov bude od roku 2026 výhodou jednoduchšie platenie bez nutnosti zmeny peňazí.

