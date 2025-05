Tisícom dôchodcov, ktorí splnili podmienku 40 odpracovaných rokov, sa upraví výška dôchodku v ich prospech.

Sociálna poisťovňa aktuálne realizuje ďalšiu vlnu prepočtov predčasných starobných dôchodkov priznaných pred 1. januárom 2023. Zvýšenie sa dotkne tých dôchodcov, ktorí do tohto dátumu splnili podmienku 40 odpracovaných rokov pred dovŕšením dôchodkového veku. V ich prípade sa zníženie dôchodku upravuje zo sadzby 0,5 % na 0,3 % za každých 30 dní predčasného poberania dôchodku, informoval o tom web o Peniazoch.

Podľa stredajšieho oznámenia Sociálnej poisťovne sa táto úprava týka 18 438 osôb. Doposiaľ poisťovňa prepočítala dôchodky už viac ako 90 000 poberateľom. O prepočet nie je potrebné žiadať — vykonáva sa automaticky.

Vyššie dôchodky budú po prvý raz vyplatené v štandardnom výplatnom termíne v júni 2025. Doplatky spätne od 1. januára 2023 až do výplatného termínu v júni 2025 bude Sociálna poisťovňa vyplácať od 28. mája 2025. Zároveň od tohto dátumu začne rozosielať aj rozhodnutia o novej výške dôchodku.

Tí, ktorí majú na zvýšenie nárok, ale rozhodnutie v júni nedostanú, sa nemusia obávať. Sociálna poisťovňa plánuje zvyšné prepočty dokončiť v druhej polovici roka 2025. Na rozhodnutie má zo zákona čas až do 31. decembra 2026, avšak cieľom je stihnúť to do konca roka 2025.

Pôjde o záverečnú fázu prepočítavania dôchodkov, ktorá sa bude týkať najmä tých poberateľov, ktorí nadobudli potrebný počet odpracovaných rokov až po priznaní dôchodku, ako aj tých, ktorých dôchodkové poistenie sa posudzuje podľa pravidiel EÚ alebo medzinárodných dohôd.