Uviaznutí Slováci v Abu Dhabi už tri dni nevedia odletieť domov.

Na letisku v Abu Dhabi uviazli desiatky Slovákov. Už tri dni nemajú lieky, batožinu a ani akékoľvek informácie. Po technickej chybe lietadla ich letecká spoločnosť každý deň opakovane vypraví a následne opäť zruší let, informujú Noviny.sk.

„Nás vysadili zase z lietadla, to robia každý deň, nasadneme do lietadla, najprv nás nechajú hodinu v autobuse. Nasadneme do lietadla, tam nás nechajú hodinu-dve, posunieme sa s lietadlom, zastaví, povie chyba. A zase čakáme, kým prídu pre nás autobusy,“ opisuje cestujúci Peter.

Cestujúci hovoria o vyhrotených emóciách a zlyhaní v základnej starostlivosti – chýbajú im lieky, niektorí majú batožinu nedostupnú celé dni. „Keď nám v lietadle povedali, že neodletíme, tak už sa všetci zdvihli. Začali búchať, trieskať, hulákať. Došla si pre nás eskorta,“ dodal Peter.

Slovenské veľvyslanectvo v Abu Dhabi potvrdilo, že je s jedným cestujúcim v kontakte a je pripravené poskytnúť konzulárnu asistenciu.