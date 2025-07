Nový návrh má komplexne upraviť postavenie, úlohy a právomoci mestských a obecných policajtov.

Ministerstvo vnútra pripravuje novú verziu zákona o obecnej polícii. Rezort tvrdí, že súčasná legislatíva je zastaraná a nezodpovedá aktuálnym potrebám. Nový návrh má komplexne upraviť postavenie, úlohy a právomoci mestských a obecných policajtov, informuje STVR.

Samosprávy požadujú najmä posilnenie kompetencií v oblasti dopravy. Hovorkyňa Mestskej polície Bratislava Barbora Krajčovičová uviedla, že v hlavnom meste pribúdajú podnety na nebezpečné a rýchle jazdenie. Jednou z požadovaných zmien je podľa nej aj možnosť, aby mestá a obce mohli merať najvyššiu povolenú rýchlosť prostredníctvom statických radarov.

Podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozefa Božika by mestská polícia mala získať kompetenciu zastavovať motorové vozidlá a vykonávať dychové skúšky na alkohol. Zároveň uviedol, že prípadné pokuty by išli do rozpočtov miest a obcí.

Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská povedala, že návrh zákona vychádza z požiadaviek mestských a obecných polícií. Zároveň zohľadňuje aj spôsob, akým štátna polícia zabezpečuje verejný poriadok, aby nevznikali aplikačné problémy v praxi.

Prečítaj si aj tieto články: