Merz na spoločnej tlačovej konferencii s rumunským prezidentom Nikušorom Danom v piatok v Berlíne vyjadril vďaku Slovensku za to, že umožnilo schválenie 18. balíka sankcií EÚ voči Rusku.

Odpojenie sa Európskej únie od ruského plynu od roku 2028 predstavuje objektívny problém pre Slovensko, pripustil nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz s tým, že tieto otázky budú predmetom rokovaní na najbližšom summite EÚ.



„Čakalo sa na súhlas Slovenska. V uplynulých dňoch som dvakrát podrobne hovoril so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a na tomto mieste sa chcem ešte raz srdečne poďakovať Slovensku a jeho premiérovi za to, že bol ochotný (so sankčným balíkom) súhlasiť,“ povedal Merz.



„Sme pripravení riešiť (problém SR s plynom) spoločne. Zaviazal som sa, že o tejto otázke budeme hovoriť na najbližšom zasadnutí Európskej rady,“ zdôraznil nemecký kancelár.

Na novinársku otázku, či 18. sankčný balík zasiahne Rusko dostatočne, alebo bude čoskoro potrebné začať pracovať na 19. balíku, Merz odpovedal, že tieto sankcie budú mať výrazný vplyv na Rusko, a to aj na samotné dianie v krajine. „Teraz sa opäť zaoberáme sektorom energetiky, znova sa hlbšie zaoberáme bankovým sektorom. Áno, bude to mať vplyv,“ dodal.

Balík schválili všetky členské štáty



Osemnásty sankčný balík prijala v piatok oficiálne Rada Európskej únie po tom, čo ho niekoľko hodín predtým schválili všetky členské štáty na úrovni svojich stálych predstaviteľov. Prijatie balíka dovtedy blokovalo Slovensko, ktoré od Európskej únie žiadalo garancie v súvislosti s plánovaným odpojením sa EÚ od ruského plynu.

Slovensko balík vetovalo



Podľa Fica vetovalo Slovensko 18. sankčný balík celkovo šesťkrát. Pokyn odblokovať ho dal podľa vlastných slov až po tom, čo dostal písomné záväzky Európskej komisie (EK) podpísané jej predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou a kolégiom komisárov.



Podľa Fica by bolo kontraproduktívne pokračovať v blokovaní 18. sankčného balíka, keďže všetky možnosti rokovaní s EK sa v danej chvíli vyčerpali a zotrvávanie na súčasnej pozícii by ohrozilo záujmy SR.



Garancie, ktoré SR dostala od EK, sa podľa premiéra týkajú cien plynu a jeho prípadného nedostatku či prepravných poplatkov. SR diskutovala s EK o využití fondov EÚ na kompenzáciu vysokých cien zemného plynu, ako aj o plnej účasti EK pri prípadnej arbitráži s ruským plynárenským koncernom Gazprom za neplnenie záväzkov súčasnej zmluvy o dodávkach plynu, ktorá platí do roku 2034.



Fico však opätovne deklaroval, že SR nikdy nepodporí zastavenie dodávok ruského plynu do EÚ od roku 2028 v rámci plánu RePowerEU. Návrh podľa neho poškodí konkurencieschopnosť Únie a predovšetkým Slovensko, ktoré bude hlasovať proti, i keď ho nemôže vetovať, keďže na jeho prijatie v Rade stačí kvalifikovaná väčšina.



Premiér avizoval, že po schválení 18. sankčného balíka sa začne „druhá etapa súboja vo veci ruského plynu“. Vysvetlil, že SR má schválený plán na presadzovanie slovenských národnoštátnych záujmov. V prípade, že by tieto kroky zlyhali, Fico upozornil, že EK pracuje aj na 19. sankčnom balíku, ktorý bude vyžadovať súhlas SR.

