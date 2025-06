Zákon víta aj opozícia.

Od septembra budú mať deti na Slovensku zákonné právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas hospitalizácie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.

„Takže v praxi od 1. septembra, čo bude platiť, je, že sprevádzajúca osoba nebude návšteva, bude môcť byť s dieťaťom a to nielen počas návštevných hodín. Bude pomáhať a upokojovať dieťa pri všetkých vyšetreniach pred operačným zákrokom, ale aj po ňom. Počas operačného zákroku, samozrejme, bude jej prítomnosť obmedzená s ohľadom na okolnosti a so zreteľom na zdravie a zdravotný stav dieťaťa,“ priblížil Šaško. Doplnil, že ak zariadenie nebude mať kapacitu na ubytovanie rodiča, bude musieť zabezpečiť aspoň stoličku pri lôžku dieťaťa. Rovnako, ak rodič nebude mať finančné prostriedky na úhradu poplatkov či ochranných pomôcok, nemal by to byť dôvod na odmietnutie jeho prítomnosti.



Minister dodal, že nemocnica tiež nebude môcť rozhodnúť, či bude s dieťaťom matka alebo otec. „Ak sa rodičia nedohodnú, tak môže byť ich prítomnosť lekárom zamietnutá, ak to nebude prospievať samotnému dieťaťu,“ podotkol s tým, že prítomnosť sprevádzajúcej osoby budú ovplyvňovať aj pravidlá vnútorného poriadku nemocníc. Prítomnosť rodiča by mala byť však možná počas všetkých foriem zdravotnej starostlivosti.

Zákon víta aj opozícia

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková (SaS) víta rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zakotviť právo detí na prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas hospitalizácie. Malo by byť platné od septembra. Verí, že návrh podporí aj parlament. Ocenila, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) neostal len pri prázdnej debate.



„Považujem to za veľmi dôležité, pretože všetky štúdie hovoria o tom, že práve blízkosť rodiča alebo inej blízkej osoby v takejto ťažkej a stresovej situácii, ako je hospitalizácia pre detského pacienta alebo akékoľvek vyšetrenie, znižuje stresový faktor, strach, nervozitu z cudzieho prostredia a má pozitívny vplyv na manažment bolesti u dieťaťa. Čiže bolesť dieťa znáša lepšie, keď tam má blízku osobu, keď ho niekto utešuje, keď mu niekto pomáha zvládnuť náročnú situáciu,“ uviedla Marcinková na tlačovej konferencii s tým, že v 30 percentách odlúčení od rodiča v prípade hospitalizácií boli ťažké posttraumatické stavy.

