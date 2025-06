Objavili zbrane, guľomety, granátomety a nacistické symboly.

Úrady v štáte Washington pri razii našli tajnú zbierku zbraní vrátane guľometu, granátometov a nacistických predmetov. Operáciu vykonali v Lacey, blízko Olympie, kde zadržali dve osoby.

Na prehliadke sa podieľal špeciálny tím FBI spolu s oddelením kriminálneho vyšetrovania americkej armády. Udalosť súvisí s násilnou lúpežou a krádežou vojenského vybavenia. V prípade vyšetrujú aj nedávny útok na vojenskej základni Lewis-McCord, ktorá sa nachádza severne od Olympie.

Podľa vyhlásenia americkej prokuratúry v Seattli a miestneho šerifa podozrivé osoby boli aktívne zapojené do nacistických snáh bielych nacionalistov. Zadržaných poslali do väznice pre podozrenia súvisiace so strelnými zbraňami.

Pri razii úrady zhromaždili 35 strelných zbraní, medzi nimi aj historický nemecký guľomet MG42 z druhej svetovej vojny. Ďalej našli granátomety, výbušniny, nepriestrelné vesty, muníciu a balistické prilby. Na sociálnych sieťach sa objavili fotografie z domu, kde sú zbrane a munícia obklopené nacistickou symbolikou vrátane červenej vlajky s hákovým krížom.