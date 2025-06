Bodnutie od tejto ploštice je poriadne bolestivé.

Pán Martin z Mikulova si na svojej terase pôvodne ani nevšimol, že prišiel do kontaktu s nezvyčajným hmyzom. Keď išiel von, pristúpil čierno-červeného tvora topánkou, ten sa však nezľakol, ale chcel sa brániť. Až neskôr si uvedomil, že by mohlo ísť o druh, o ktorom nedávno videl dokument. Hmyz odložil do pohára a kontaktoval odborníka, informuje český portál TN.cz.

„Neviem, čo tu robí, či sa máme báť, pretože podľa popisu je jej bodnutie šialene bolestivé,“ povedal a dodal, že jej jed môže byť nebezpečný pre srdce.

Jeho podozrenie potvrdil entomológ Aleš Bezděk z Biologického centra Akadémie vied ČR. Ide o zákeřnicu červenú – druh ploštice, ktorý sa vyskytuje po celej Českej republike, ale nie je príliš rozšírený. „Žije najmä v nížinách a na stepiach. Nie je bežná, ale ľudia ju môžu občas zaznamenať,“ vysvetlil.

Bezděk však dodáva, že obavy z jej výskytu sú zbytočné. „Má silný sosák, takže vie prepichnúť kožu a jej bodnutie môže byť bolestivé ako od osy. No nie je to nebezpečné a bolesť rýchlo ustúpi.“

