Richard hubí ploštice: Niektoré byty sú totálna katastrofa, raz odniesli ploštice celý prah. Žiadna invázia sa však nekoná

Ak sa chceš zbaviť ploštíc, musíš sa nachádzať v rovnakom byte. Inak nevylezú zo skrýš.

„Ploštice útočia na Paríž aj Londýn! Vydesení ľudia utekajú z hotelov a vagónov metra!“ Virálne videá z európskych metropol vydesili aj nejedného Slováka. Aké veľké riziko predstavujú ploštice posteľné, sme sa pýtali Richarda Kuropku z firmy DeArt.

Tá patrí na Slovensku k najväčším v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie či deratizácie a má 30-ročnú históriu. Pôsobí na južnom Slovensku a sídli v Leviciach. Fakt, že práve toto mesto sa stalo symbolom ich premnoženia, vníma ako omyl. Ich existenciu však nepodceňuje.

Sú Levice, čo sa týka ploštíc, niečím výnimočné?

Nie. Je to bežné slovenské mesto ako každé iné. Možno je ich tu o trošku viac, keďže tu pracuje veľa ľudí z okolia v priemyselnom parku alebo v elektrárňach Mochovce. V porovnaní s ostatnými rokmi je ich výskyt štandardný. Musím však uznať, že za sedem rokov stúpol záujem o zákroky proti nim.

A je z pohľadu ploštíc niečím výnimočné toto jesenné obdobie?

Áno. Vždy po lete nastáva nárast prípadov, keďže ľudia viac cestujú. Spávajú v hoteloch a lietajú lietadlami, ktoré denne otočia stovky pasažierov. Z biologického hľadiska pritom nie sú ploštice na jeseň aktívnejšie. Na rozdiel od komárov sú celoročným problémom.

Zdroj: Archív respondenta

Čím si vysvetľujete, že sa z ploštíc stala celospoločenská téma?

Informácie z Paríža zarezonovali u ľudí, čo prichádzajú do Francúzska za prácou či rodinou. Začal sa hype a silná medializácia. Žiadna invázia ploštíc sa pritom nekoná. Svet sa nerúti do záhuby. Je to len chrobák a reakcie ľudí sú často vyhrotené.

Sledujete situáciu v Paríži a odnedávna aj v Londýne?

Čiastočne. Ploštice však boli vo veľkých mestách bežný problém dlho predtým. Môj starký zvykol hovoriť, že keď sa niekto v minulosti vrátil z Budapešti bez ploštíc, akoby tam ani nebol. Veľká časť dnešnej paniky má čisto psychologický pôvod.

Vašej firme však môže panika vyhovovať...

(smiech) Vyhovuje nám to akurát v tom, že sú ľudia ostražitejší a skôr nás informujú, že majú ploštice. Môžeme ich tak podchytiť v skoršom štádiu. Ľudia majú viac informácií. Nejdú ku kožnému s uštipnutiami po mastičku, ale tušia, o čo ide, dvihnú matrac alebo odsunú posteľ a skontrolujú, či náhodou nemajú ploštice.

Zdroj: Wikimedia Commons

Čo by ste odporúčali ľuďom, ktorí cestujú na dovolenku do miest, kde je zvýšené riziko výskytu ploštíc?