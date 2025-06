Študentov čaká po ukončení školy niekoľko povinností.

Skončil si školu a nevieš, čo ďalej? Okrem hľadania práce alebo brigády musíš riešiť aj zdravotné poistenie. Ak si skončil strednú, štát za teba platí poistenie do 31. augusta. Pri vysokej škole štát vypláca poistenie za študenta do vykonania štátnej skúšky (aj v náhradnom termíne). Po tomto dátume sa musíš zamestnať, pokračovať v štúdiu, prihlásiť sa na úrad práce alebo si platiť poistenie sám.

Najjednoduchšie riešenie je prihlásiť sa do 7 dní na úrad práce. Štát za teba bude poistenie platiť ďalej a zároveň získaš prístup k rekvalifikáciám a príspevkom. Ak to neurobíš, vznikne ti dlh, na ktorý ťa poisťovňa sama neupozorní. Ak si samoplatiteľ, aktuálne musíš platiť 107,25 € mesačne.

Ak chceš brigádovať po skončení školy ako študent, rovno na to zabudni. Po škole už nemôžeš využívať dohodu o brigádnickej práci študentov. Ak pracuješ na inú dohodu a tvoj príjem presiahne limit, zamestnávateľ za teba platí zdravotné poistenie. Ak nie, musíš si ho platiť sám.

Ak plánuješ ísť pracovať do zahraničia, odhlás sa z verejného zdravotného poistenia na Slovensku a prihlás sa v zahraničí. Urob tak do 8 dní a dolož doklad o zahraničnom poistení. Článok o tom, ako je to so sociálnym poistením a aké povinnosti ťa po ukončení školy čakajú, si prečítaš tu.

