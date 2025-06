Celkovo ide o stovky áut, u ktorých hrozí riziko zranenia pre technické problémy.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje na novú zvolávaciu akciu, ktorá sa týka hybridných áut značky Mazda CX-60 (KH). Ide o stovky áut, u ktorých hrozí riziko zranenia pre technické problémy v riadiacom softvéri.

Podľa informácií zverejnených spoločnosťou Mazda Motor Slovakia má zvolávacia akcia dve časti. Prvé oznámenie sa týka 304 vozidiel, kde môže porucha v softvéri PCM, BECM, TCM a Dash-ESU viesť k obmedzeniu výkonu alebo úplnému zastaveniu motora T3M Hybrid Boost.

V druhom prípade ide o rovnaký model, no tentoraz sa problém dotýka až 368 plug-in hybridných vozidiel (PHEV). Aj tu môže softvérová chyba ovplyvniť funkciu PHEV. Vlastníci dotknutých áut by sa mali čo najskôr objednať do autorizovaného servisu Mazda. Tam im aktualizujú softvér a predídu tak možným komplikáciám.

Druhým modelom je Ford Mustang s nesprávnou kalibráciou modulu riadenia posilňovača riadenia (PSCM). Znamená to, že volant by mohol počas riadenia bez varovania oscilovať (striedavo v smere/proti smeru hodinových ručičiek). Počet dotknutých áut na Slovensku je však nula.