Všetci sa pripravujeme na extrémne horúčavy, ale zmena klímy by mohla priniesť pravý opak.

Nové štúdie varujú pred kolapsom systému atlantickej meridionálnej cirkulácie (AMOC), ktorý by mohol spôsobiť obrovské teplotné výkyvy. Podľa vedcov systém oceánskych prúdov, ktorý funguje ako obrovský dopravný pás a ťahá teplú vodu z južnej pologule a trópov na severnú pologuľu, kde sa ochladzuje, klesá a vracia sa späť na juh, neustále slabne. Od tohto systému závisí mierne podnebie v Európe.

Vedec René van Westen z Utrechtskej univerzity v Holandsku sa v nedávno publikovanej štúdii zamýšľa nad tým, čo sa stane, ak sa AMOC zrúti a naša planéta sa ešte viac oteplí. Predkladá preto model situácie, ak by sa planéta oteplila o dva stupne v porovnaní s predindustriálnym obdobím a ak by systém prúdového prúdenia zoslabol o 80 percent.

Podľa jeho predpovedí by v Európe došlo k výraznému ochladeniu a teploty by dosiahli nové extrémy. Pokles teploty by sa potom podľa štúdie ešte znásobil tým, že by sa morský ľad rozšíril na juh do Škandinávie, časti Spojeného kráľovstva a Holandska.

Mínus 48 stupňov Celzia

CNN uvádza, že napríklad v Londýne by teploty mohli dosiahnuť mínus 18 stupňov Celzia, v Osle by mohli klesnúť na mínus 48 stupňov a približne 40 percent roka by maximálne teploty boli nižšie ako mínus 35 stupňov Celzia.

Všetci sa pripravujeme na extrémne horúčavy, ale zmena klímy by mohla priniesť pravý opak. A hoci ochladzovanie na čoraz teplejšej planéte môže znieť ako dobrá správa, van Westen varuje, že to môže znamenať veľké problémy. „Spoločnosť v mnohých častiach severnej pologule nie je stavaná na takéto chladné extrémy,“ varoval. Úroda by odumrela, čo by ohrozilo potravinovú bezpečnosť, a infraštruktúra by sa mohla zrútiť.

Okrem toho by sa vplyv kolapsu AMOC prejavil najmä v zime, pričom Európa by v lete s prehlbujúcou sa klimatickou krízou zažívala čoraz extrémnejšie a smrteľnejšie horúčavy. Naopak, k výraznému otepleniu by došlo na južnej pologuli. Napríklad pri pobreží Antarktídy by sa podľa servera News mohlo otepliť až o sedem stupňov.

Samozrejme, zatiaľ nevieme, kedy a či vôbec dôjde ku kolapsu systému, ale model poukazuje na možné dôsledky, ktoré nastanú, ak sa klimatickým zmenám a ochrane životného prostredia nebude systematicky venovať pozornosť.

Prečítaj si aj tieto články: