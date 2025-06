Dôchodcovia nemusia o príspevok žiadať samostatne.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2025 uvoľní 1,39 milióna eur na podporu rekondičných pobytov pre seniorov. Dôchodcovia môžu pri splnení podmienok získať príspevok vo výške 100 eur, ktorý im odrátajú z ceny pobytu.

Rezort práce poskytuje dotáciu poberateľom starobného, predčasného starobného a výsluhového dôchodku. Cieľom podpory je zlepšiť ich fyzickú aj psychickú kondíciu a znížiť riziko sociálnej izolácie.

Ministerstvo zazmluvnilo organizácie, ktoré zabezpečujú ponuku pobytov v kúpeľoch, hoteloch a rekreačných zariadeniach. Dôchodcovia si z tejto ponuky vyberajú konkrétny pobyt a zaplatia o 100 eur menej.

„Môžu to byť kúpele, rekreačné zariadenia alebo hotely,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. Organizácie, ktoré získali dotáciu, komunikujú priamo s dôchodcami a informujú ich o dostupných možnostiach. Rezort zverejní zoznam schválených organizácií na svojom oficiálnom webe. Dôchodcovia nemusia o príspevok žiadať samostatne.

„Získanie príspevku bude pre seniorov jednoduché. Kúpele, hotely a iné rekreačné zariadenia, v ktorých dôchodcovia môžu absolvovať rekreačný pobyt, sú zverejnené na stránkach zazmluvnených partnerov. Senior sa pozrie, do akej lokality by chcel ísť, a pozrie si, či hotel patrí do hotelovej siete SOREA, ktorú spravuje Konfederácia odborových zväzov,“ uviedol Ondruš.

Prečítaj si aj tieto články: