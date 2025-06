Lídri členských krajín EÚ sa zatiaľ nedohodli na 18. balíku sankcií proti Rusku. Slovenský premiér Robert Fico vyjadril nesúhlas a požaduje odklad hlasovania, kým sa nevyjasní návrh na ukončenie energetickej závislosti EÚ od Ruska, ktorý odmieta, informoval Denník N.

Napriek tomu sa všetci lídri, vrátane Slovenska, zhodli na predĺžení existujúcich sankcií o ďalších šesť mesiacov. Okrem Maďarska všetky krajiny deklarovali podporu Ukrajine a zámer zvýšiť tlak na Rusko aj prostredníctvom energetických opatrení.

Ako uviedol redaktor Rádia Slobodná Európa Rikard Jozwiak na platforme X, rokovania medzi veľvyslancami EÚ budú pravdepodobne čoskoro pokračovať.

No agreement among 🇪🇺 leaders on the latest 🇷🇺 sanctions package - 18th. 🇸🇰 still not giving green light. Discussions likely resume among 🇪🇺 ambs in the coming days