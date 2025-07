Ministerstvo investícií podpísalo zmluvy na 24 projektov v hodnote takmer 23 miliónov eur, ktoré majú zlepšiť každodenný život ľudí v regiónoch.

Rekonštrukcia radnice v Žiline, nové mosty v Prešovskom kraji či moderné športoviská pre žiakov – aj takéto projekty získajú v najbližších mesiacoch podporu z eurofondov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) schválilo balík 24 projektov v celkovej hodnote takmer 23 miliónov eur, uvádza oficiálna stránka verejnej správy SR.

„Keď opravíme most, deti sa dostanú bezpečnejšie do školy a dospelí do práce. Keď zrekonštruujeme radnicu alebo kultúrny dom, ľudia sa tam môžu opäť stretávať pri svadbách, oslavách či verejných podujatiach. A keď modernizujeme školu, neinvestujeme len do stien a lavíc, ale do budúcnosti našich detí. Presne takéto zmysluplné projekty chceme aj naďalej podporovať,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ.

Peniaze poputujú do všetkých krajov Slovenska a majú pomôcť najmä s obnovou verejných priestorov, infraštruktúry a školských zariadení. Jednou z najväčších investícií je komplexná obnova historickej radnice na Mariánskom námestí v Žiline za viac než 5,5 milióna eur. Rekonštrukcie sa však dočkajú aj obce ako Muráň, Pavlovce či Lieskovec.

Kompletný zoznam projektov

Trnavský kraj

Dolné Lovčice – Modernizácia chodníkov na ulici SNP (196 000 €)

Kľačany – Modernizácia miestnych komunikácií (369 000 €)

Skalica – Obnova Kaplnky sv. Alžbety a objektu Štíbor (337 000 €)

Trenčiansky kraj

Dolná Mariková – Zlepšenie kvality vzdelávania (372 000 €)

Púchov – Výstavba multifunkčného športoviska (329 000 €)

Trenčín – Revitalizácia Mariánskeho námestia (564 000 €)

Nitriansky kraj

Veľký Cetín – Revitalizácia centra obce (254 000 €)

SOŠ veterinárna Nitra – Podpora moderného vzdelávania (266 000 €)

Žilinský kraj

Ružomberok – Rekonštrukcia mosta SAVOY (280 000 €)

Martin – ZŠ Dolinského - škola pre všetkých (328 000 €)

Žilina – Obnova radnice na Mariánskom námestí (5 525 000 €)

Banskobystrický kraj

Lieskovec – Modernizácia kultúrneho domu (519 000 €)

Krupina – Rekonštrukcia ciest II/526 a II/527 (7 750 000 €)

Muráň – Rekonštrukcia ZŠ a MŠ (375 000 €)

Prešovský kraj

Holčíkovce – Premostenie potoka Ondalík (244 000 €)

Starina – Modernizácia mosta a komunikácie (199 000 €)

Pavlovce – Rekonštrukcia ZŠ (209 000 €)

Spišská Stará Ves – Modernizácia ZŠ (2 690 000 €)

Prešov – ZŠ Šrobárova - škola v spojení s prírodou (237 000 €)

Košický kraj

Dobšiná – Modernizácia ZŠ E. Ruffinyho a obnova atletickej dráhy (281 000 €)

Bracovce – Rekonštrukcia a modernizácia učební ZŠ (280 000 €)

Gelnica – Projekt ZDRAVO ŽIŤ (246 000 €)

Michalovce – ZŠ Školská 2 - nové učebne a športovisko (540 000 €)

Michalovce – Športovo-oddychová zóna na sídlisku Východ (631 000 €)