Rodiny čoraz častejšie riešia, či sa im viac oplatí zostať doma alebo rovno vycestovať k moru.

Finančný rozdiel medzi domácou a zahraničnou dovolenkou sa za posledné roky výrazne zmenšil. Kým pred desiatimi rokmi bol rodinný víkend v slovenskom akvaparku asi o polovicu lacnejší než krátka dovolenka pri mori, dnes už nie je výnimkou, že rodina minie za tri dni v domácom stredisku takmer toľko, koľko by stála cesta do Chorvátska či severného Talianska. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



„Päťdňový pobyt pri Jadrane vrátane dopravy, ubytovania a bežnej stravy vyjde v roku 2025 podľa odhadov cestovných kancelárií na 1200 až 1600 eur pre štvorčlennú rodinu. Ak rodina necestuje v hlavnej špičke a zvolí si vlastnú dopravu a apartmánový typ ubytovania, náklady sa často priblížia k sumám, ktoré slovenské rodiny nechávajú v domácich strediskách za kombináciu ubytovania, vstupného a stravovania na predĺžený víkend,“ spresnil.

Anketa: Kam sa tento rok chystáš na dovolenku? K moru Niekde na Slovensku Nikde K moru 56 % Niekde na Slovensku 13 % Nikde 30 %

Slováci tak podľa neho čoraz častejšie váhajú, či sa im oplatí investovať vyššiu sumu do domácej atrakcie, alebo radšej spojiť peniaze a vyraziť k moru. „Navyše, výdavky na zahraničný pobyt sa často dajú rozdeliť na viac mesiacov dopredu, kým domáca atrakcia znamená okamžitú finančnú záťaž, ktorá udrie na rodinný rozpočet najmä počas prázdnin,“ podčiarkol.

Niektorí Slováci aj tak preferujú domáce atrakcie

„Zaujímavé je, že aj napriek vyšším cenám stále veľa Slovákov preferuje domáce atrakcie, hlavne pri kratších výletoch či tzv. víkendovkách. Dôvodom je dobrá dostupnosť a neustále sa rozširujúca ponuka noviniek. Akvaparky lákajú na nové tobogany, tematické programy či večerné podujatia, ktoré dokážu rodiny udržať dlhšie a motivujú ich k opätovnej návšteve. Prevádzkovatelia sa snažia, aby obstáli nielen medzi sebou, ale aj voči zahraničným destináciám, ktoré sú pre nás stále veľkým lákadlom,“ dodal Boháček.