Okolnosti havárie preveruje polícia.
V okrese Michalovce došlo k dopravnej nehode. Pri obci Drahňov sa zrazilo osobné auto s autobusom prímestskej dopravy. V čase zrážky sa v autobuse nachádzalo 16 maloletých detí. Podľa prvotných informácií záchrannej a policajnej zložky vyviazli všetky deti z nehody bez akýchkoľvek zranení.
V osobnom motorovom vozidle došlo podľa predbežných zistení k ľahkým zraneniam posádky. Na mieste nešťastia aktuálne zasahujú príslušníci Policajného zboru SR, ktorí zaisťujú stopy a podrobne preverujú presné príčiny a okolnosti vzniku tejto kolízie.
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