Hygienici vyzývajú ľudí, aby vodu nepili a vrátili ju do predajne.
Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na zdravotne nebezpečnú minerálnu vodu Natura, v ktorej kontrola namerala extrémne vysoké pH 14. Ide o 500 ml jemne perlivú vodu zo šarže L61481/00:20 s dátumom spotreby do 27. novembra 2026.
Podľa hygienikov výsledok naznačuje možnú prítomnosť silne alkalickej, žieravej látky. Vypitie vody môže spôsobiť poleptanie úst a tráviaceho traktu, vracanie, krvácanie a v závažných prípadoch aj život ohrozujúce komplikácie.
Nebezpečnú fľašu odhalili pri kontrole v Hostinci u Petra v Kráľovej pri Senci. Zakúpená bola v prevádzke Metro v Ivanke pri Dunaji. ÚVZ zatiaľ zisťuje, kam všade bola daná šarža distribuovaná, a nariadil mimoriadne kontroly po celom Slovensku.
Ľudia, ktorí ju majú doma, ju nemajú piť a majú ju vrátiť do predajne. Pri zdravotných problémoch po jej vypití odporúča ÚVZ vyhľadať lekára.