Poslankyňa Lucia Plaváková povedala „áno“ svojej dlhoročnej partnerke

„Včera sa mojou manželkou stala tá najúžasnejšia žena“ napísala na Instagrame.
Poslankyňa NR SR Lucia Plaváková (Progresívne Slovensko) si za manželku vzala svoju partnerku, s ktorou vychováva dcéru. „Včera sa mojou manželkou stala tá najúžasnejšia žena. Neviem ani slovami opísať tú lásku, bezpečie, šťastie a stabilitu, ktorú pri nej prežívam. Nielen v náš svadobný deň, ale každý jeden deň po jej boku,“ napísala na Instagrame.
„Veľmi sa teším, že sme tento najkrajší deň nášho doterajšieho spoločného života mohli zdieľať s našimi najbližšími. Rodinou aj kamarátmi. Bol to prenádherný deň plný lásky, krásy a dobra,“ doplnila.
Plaváková sa ako politička dlhodobo venuje aj témam práv LGBTI+ ľudí a rovnosti. Na Slovensku však páry rovnakého pohlavia v súčasnosti nemôžu oficiálne uzavrieť manželstvo. Zatiaľ nie je známe, v ktorej krajine poslankyňa so svojou partnerkou uzavrela sobáš.