Prezident Peter Pellegrini však už viackrát naznačil, že s jeho nomináciou môže mať problém.
Predseda SNS Andrej Danko plánuje zajtra predložiť premiérovi Robertovi Ficovi návrh na vymenovanie Filipa Kuffu za ministra životného prostredia. Fico by mal následne návrh predložiť prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, informoval Denník N.
Ten už viackrát naznačil, že s Kuffovým vymenovaním môže mať problém. Danko však trvá na tom, že Kuffa zostáva jediným kandidátom SNS. „Prezident rozhodne podľa vedomia a svedomia,“ uviedol.
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