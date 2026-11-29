Saturn spojí dáta z dronov a senzorov. Kľúče aj servery ostanú podľa ministra len v rukách poľskej armády.
Poľské ministerstvo obrany podpísalo vo Varšave zmluvu s americkou technologickou firmou Palantir Technologies o dodaní systému umelej inteligencie pre armádu. Nový softvér s názvom Saturn má veliteľom v reálnom čase vyhodnocovať dáta z dronov či senzorov a navrhovať taktické rozhodnutia.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz prirovnal podpis zmluvy k nákupu stíhačiek F-35 a zdôraznil, že ide o najdôkladnejšie preverený kontrakt v histórii rezortu. Podpisu však začiatkom novembra predchádzali vo Varšave protesty, na ktorých ľudia žiadali prísnejšiu kontrolu kvôli obavám o ochranu citlivých vojenských dát. Vedenie rezortu preto ubezpečuje, že americká firma nebude mať k uloženým informáciám žiadny prístup.
„Všetky prístupové kľúče, servery a informácie budú výlučne v rukách poľskej armády. Kupujeme nástroj, no informácie, ktoré doň vložíme alebo z neho získame, budú patriť výhradne Poľsku,“ vyhlásil poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Ako bude systém Saturn fungovať: Ide o upravenú verziu vlajkového produktu Malvern Smart System. Prepojí doteraz oddelené vojenské databázy, videá z monitorovania, senzory a drony do jedného prehľadného obrazu bojiska.
Cena ostáva tajná: Ministerstvo finančnú hodnotu ani detaily kontraktu nezverejnilo. Ide o výsledok rokovaní, ktoré bežali od roku 2023.
Kontroverzné pozadie firmy: Palantir čelí dlhodobej etickej kritike, keďže jeho nástroje dokážu masovo profilovať jednotlivcov a spájať dáta z rôznych zdrojov. Osobitná spravodajkyňa OSN ho vlani zaradila v správe o Pásme Gazy medzi firmy profitujúce z vojnového konfliktu po jeho dohode s izraelskou armádou.
Hoci softvéry od Palantiru využíva aj NATO, krajiny ako Francúzsko či Spojené kráľovstvo nedávno oznámili, že chcú znížiť svoju závislosť od tejto firmy a hľadajú vlastné riešenia.