Slovenskou politikou otriasa masívna koaličná kríza po tom, čo poslanci SNS zahlasovali za odvolanie vlastného ministra Tomáša Tarabu a Andrej Danko tvrdí, že pravidlá v skutočnosti porušil Smer.
V Národnej rade SR sa odohral nevídaný scenár, ktorý definitívne pretrhol krehkú koaličnú dohodu. Opozícia spolu s 77 hlasmi úspešne odvolala z funkcie ministra životného prostredia a podpredsedu vlády Tomáša Tarabu. Kľúčovým faktorom celého hlasovania bolo, že za opozičný návrh sa oficiálne postavila takmer celá poslanecká frakcia koaličnej SNS.
Premiér Robert Fico reagoval na krok národniarov okamžitým hnevom. Postup SNS označil za absolútne neakceptovateľný a na stredu 30. septembra o 17:00 narýchlo zvolal predsedníctvo Smeru-SD, ktoré má rozhodnúť o ďalšom osude vládnej koalície.
Danko vracia úder: Zmluvu porušil Smer, nie my!
Šéf národniarov Andrej Danko sa však nenechal zatlačiť do kúta a na sociálnych sieťach zverejnil nekompromisné stanovisko. V ňom rázne odmopol akékoľvek obvinenia z porušenia dohody a loptičku presunul priamo na stranu premiéra.
Podľa Danka SNS vyčerpala všetky dostupné možnosti na výmenu svojho ministra na ministerstve životného prostredia a prízvukoval, že neexistuje strana, ktorá by neodvolala člena, ktorý stratil jej dôveru. V závere statusu poslal Smeru ostrý odkaz: „My sme koaličnú zmluvu neporušili. Žiaľ, hrubo ju porušil náš koaličný partner.“
Čo bude nasledovať?
Konflikt medzi Ficom a Dankom sa dostal do najvýbušnejšej fázy od vzniku vládneho štvorlístka. Stredajšie mimoriadne zasadnutie vedenia Smeru ukáže, či Fico pristúpi k vytvoreniu menšinovej vlády, úprave koaličných pomerov, alebo či Slovensko smeruje k predčasným parlamentným voľbám.