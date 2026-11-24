Diskontný reťazec Action varuje zákazníkov pred nebezpečným kozmetickým výrobkom.
Zákazníci, ktorí si v predajniach Action zaobstarali sprej na zosvetlenie blond vlasov značky Blossity, by ho mali okamžite prestať používať. Obchodný reťazec na svojom webe upozornil na bezpečnostný nedostatok obalu a vyzval spotrebiteľov, aby dotknutý výrobok vrátili späť do predajne.
Stiahnutie sa týka 150-mililitrového balenia spreja Blossity s čiarovým kódom EAN 8715342048819 a označením šarže 25L25, ktoré bolo v predaji od 27. apríla do 11. júna 2026. Kontrola odhalila, že obal nie je dostatočne odolný proti vytekaniu obsahu, pričom prípravok môže pri kontakte s pokožkou vyvolať jej silné podráždenie. Spoločnosti Dayes Europe BV a Action preto pristúpili k stiahnutiu šarže z trhu.
Peniaze späť aj bez bločku
Majitelia spreja s uvedeným šaržovým kódom by s ním mali manipulovať výlučne v ochranných rukaviciach a pred odnesením do najbližšej predajne Action ho vložiť do nepriepustného obalu, napríklad do uzatvoreného plastového vrecka. Predíde sa tým úniku tekutiny, znehodnoteniu iných vecí či podráždeniu kože počas prepravy. Reťazec garantuje vrátenie plnej kúpnej ceny aj v prípade, že zákazník už nemá pokladničný blok.