Arménsko sa otáča k EÚ a Moskva zúri.
Tesne pred stretnutím arménskeho premiéra Nikola Pašinjana s Vladimirom Putinom, ktoré bude 3. decembra v Moskve Kremeľ pritvrdil. Rusko odkázalo Arménsku, že si musí vybrať medzi vstupom do Európskej únie a zotrvaním v Ruskom vedenej Eurázijskej ekonomickej únii (EAEÚ).
Pašinjan sa prozápadného smeru vzdať nechce. Jerevan plánuje podať formálnu žiadosť o vstup do EÚ do roku 2028. EAEÚ má pritom už v decembri riešiť možné pozastavenie členstva Arménska.
Do úvahy prichádza aj ruská vojenská základňa v Arménsku. Pašinjan navyše zopakoval, že chce postupne ukončiť desaťročia trvajúcu závislosť od ruských pohraničníkov, ktorí strážia hranice s Tureckom a Iránom.
Vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom išli prudko dole po tom, ako Arménsko obvinilo Rusko, že ho nedokázalo ochrániť pred dlhoročným rivalom Azerbajdžanom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre agentúru RIA Novosti jasne povedal, že toto bude hlavný bod programu: „Orientácia Arménska na Európsku úniu a zároveň jeho snaha pokračovať v integračnom procese v rámci EAEÚ nie sú navzájom v súlade.“ Zatiaľ čo Moskva tvrdí, že jej vojenská základňa je kľúčová pre stabilitu regiónu, Arménsko sa očividne snaží od Ruska definitívne odstrihnúť.