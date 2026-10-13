Tento druh ohrozuje najmä včely a ďalší opeľujúci hmyz, no pri vyrušení hniezda môže predstavovať riziko aj pre človeka.
Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR potvrdila výskyt invázneho sršňa ázijského v obci Uloža v okrese Levoča a jej okolí. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa.
Ochranári aktuálne pátrajú po jeho hniezde pomocou dronov a sledovania označených jedincov. Po nájdení ho plánujú odborne zlikvidovať.
Sršeň ázijský ohrozuje najmä včely
Tento invázny druh predstavuje riziko najmä pre včely a ďalší opeľujúci hmyz. Pre človeka môže byť nebezpečný pri vyrušení hniezda, najmä v prípade alergikov. Rozpoznať ho možno podľa tmavého tela, oranžového pásu na brušku a žltých koncov nôh.
Ochranári upozorňujú, aby sa ľudia nepokúšali sršne ani ich hniezda likvidovať sami. Podozrenie na výskyt môžu nahlásiť na e-mail [email protected] alebo cez aplikáciu Zastav sršňa.