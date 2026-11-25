Sociálne siete obleteli dychberúce zábery z brazílskeho Ria de Janeiro, na ktorých socha Krista Spasiteľa akoby pláva nad hustým morom mrakov. Unikátny pohľad na vrch Corcovado zachytil filmmaker @marciioamaro. 🇧🇷
Lukáš Turčan
dnes 25. novembra 2026 o 15:32
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Sociálne siete obleteli dychberúce zábery
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Náhľadový obrázok: Instagram/@marciioamaro - s povolením
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