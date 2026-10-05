Pozor, ak ideš do prírody: V týchto lokalitách videli medvede
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Daniel Zbudila
dnes 5. októbra 2026 o 14:32
Čas čítania 0:45

Pozor, ak ideš do prírody: V týchto lokalitách videli medvede

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Pozor, ak ideš do prírody: V týchto lokalitách videli medvede
Zdroj: Archív/Erik Ševčík

Šelmy sa nepohybujú len v blízkosti dedín, ale jednu z nich spozorovali aj v tesnej blízkosti obľúbeného turistického chodníka.

Zásahové tímy mali počas uplynulého víkendu plné ruky práce. Hlásenia o výskyte medveďa hnedého prišli z obcí Svätý Kríž, Závažná Poruba a Iľanovo na Liptove, kde situáciu nepretržite monitoruje Zásahový tím NAPANT, uvádza web pozormedved.sk.

Ešte rizikovejšia situácia však nastala pri Banskej Bystrici v lokalite Urpín – Vartovka. Medveď sa tam totiž pohyboval v tesnej blízkosti vyťaženej turistickej trasy, na čo okamžite reagoval Zásahový tím ŠOP SR STRED.

Ako nevystaviť svoj život riziku?

Ochranári dôrazne apelujú na obyvateľov aj turistov, aby situáciu v žiadnom prípade nepodceňovali a v lesoch či na okrajoch dedín postupovali mimoriadne opatrne. Najväčší pozor si treba dávať najmä v skorých ranných a podvečerných hodinách, kedy sú medvede najaktívnejšie. V lese by ste nemali chodiť úplne potichu, ale plynule sa rozprávať, prípadne občas tlesknúť či zakašľať, aby šelma vedela o vašej prítomnosti a stihla sa vám včas vyhnúť.

Dôležité je tiež držať psa výhradne na vôdzke, pretože voľne pobehujúci domáci miláčik môže medveďa vyprovokovať a priviesť rozzúrené zviera priamo k tebe. Ak šelmu zbadáš z diaľky, nepribližuj sa k nej kvôli fotkám a pomaly ustúp. V prípade bezprostredného ohrozenia života okamžite kontaktuj tiesňovú linku 112 alebo príslušný Zásahový tím.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj
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