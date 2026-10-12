Európska únia pritvrdzuje voči Rusku. Na sankčný zoznam pridala takmer 1 600 osôb a firiem
0
0
0
TASR
dnes 12. októbra 2026 o 10:48
Čas čítania 0:47

Európska únia pritvrdzuje voči Rusku. Na sankčný zoznam pridala takmer 1 600 osôb a firiem

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Európska únia pritvrdzuje voči Rusku. Na sankčný zoznam pridala takmer 1 600 osôb a firiem
Zdroj: Refresher

Podľa Bruselu ide prevažne o subjekty napojené na ruskú armádu a zbrojársky priemysel.

Európska únia v pondelok rozšírila sankčný zoznam voči Rusku o ďalších takmer 1 600 osôb a podnikov, ktoré sú podľa Bruselu prevažne spojené s ruskou armádou a zbrojárskym priemyslom, oznámila šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.

„Ide o najväčšie jednorazové rozšírenie nášho zoznamu sankcií odvtedy, čo Rusko začalo vojnu. Európa opäť ukazuje jednotný postoj,“ uviedla Kallasová na platforme X. Podľa jej slov súvisí viac ako polovica zo sankcií s výrobným reťazcom balistických rakiet. „Výrazne sťažujeme, spomaľujeme a zdražujeme výrobu zbraní, ktoré používa Rusko na zabíjanie Ukrajincov,“ doplnila Kallasová.

Rada EÚ pre zahraničné veci schválila na pondelkovom zasadnutí dohodu o nových sankciách, ktorú minulú stredu dosiahli veľvyslanci členských štátov pri EÚ. Sankcie by mali do platnosti podľa očakávaní vstúpiť do konca týždňa. Zaradenie na sankčný zoznam vedie k zákazu cestovania do EÚ, obchodovania s ňou a tiež k zmrazeniu majetku.

V septembri členské krajiny EÚ definitívne schválili predĺženie sankcií voči približne 3000 ruským a bieloruským osobám a subjektom o 36 mesiacov. Dovtedy sa spravidla obnovovali každých šesť mesiacov. Bezprecedentné predĺženie platnosti prešlo výmenou za to, že zo sankčného zoznamu boli vyradené tri osoby a jeden subjekt, okrem iných rusko-uzbecký miliardár Ališer Usmanov a rusko-izraelský miliardár Michail Fridman, za čo lobovalo aj Slovensko.

7. októbra 2026 o 17:50 Čas čítania 0:43 Prežila vlastnú popravu smrtiacou injekciou. Odsúdená Christa Pike sa v nemocnici prebrala a komunikuje Prežila vlastnú popravu smrtiacou injekciou. Odsúdená Christa Pike sa v nemocnici prebrala a komunikuje
11. októbra 2026 o 7:32 Čas čítania 0:44 Dráma v anglickej ZOO: Muža napadol vo výbehu tiger, utrpel vážne zranenia Dráma v anglickej ZOO: Muža napadol vo výbehu tiger, utrpel vážne zranenia
7. októbra 2026 o 13:20 Čas čítania 0:58 Rakúska polícia rozbila slovenský gang autičkárov. Ukradnuté autá za pol milióna končili v Bratislave Rakúska polícia rozbila slovenský gang autičkárov. Ukradnuté autá za pol milióna končili v Bratislave
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Refresher
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Európska únia
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:14
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
včera o 12:06
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
pred 2 dňami
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
8. 10. 2026 10:22
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
pred 42 minútami
Zoznam TOP 75 lekárov na Slovensku: Ktorí špecialisti patria k medicínskej elite?
Zoznam TOP 75 lekárov na Slovensku: Ktorí špecialisti patria k medicínskej elite?
pred 2 dňami
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
včera o 12:06
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
včera o 11:21
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
1
včera o 17:16
Poslankyňa Lucia Plaváková povedala „áno“ svojej dlhoročnej partnerke
Poslankyňa Lucia Plaváková povedala „áno“ svojej dlhoročnej partnerke
dnes o 07:14
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 2 dňami
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
8. 10. 2026 10:22
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
6. 10. 2026 13:40
Smrteľný úraz v Dunajskej Strede: Vo fabrike Minit zomrel pri práci 31-ročný zamestnanec
Smrteľný úraz v Dunajskej Strede: Vo fabrike Minit zomrel pri práci 31-ročný zamestnanec
6. 10. 2026 20:00
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
Lifestyle news
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Zahraničie Všetko
Krvavý útok na letisko v Rijáde: Zahynulo 12 ľudí, zranených je vyše 300 osôb
včera o 08:16
Krvavý útok na letisko v Rijáde: Zahynulo 12 ľudí, zranených je vyše 300 osôb
Podľa agentúry AP je tento útok najsmrteľnejším incidentom v arabských krajinách Perzského zálivu od začiatku vojny na Blízkom východe.
AKTUÁLNE: V Poľsku došlo k ďalšiemu útoku na škole, študentka zranila tri ženy
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: V Poľsku došlo k ďalšiemu útoku na škole, študentka zranila tri ženy
Kuracie mäso s baktériou spôsobujúcou salmonelózu. Inšpekcia v Českej republike upozornila na mäso z Lidlu
pred 2 dňami
Kuracie mäso s baktériou spôsobujúcou salmonelózu. Inšpekcia v Českej republike upozornila na mäso z Lidlu
Novým starostom v peruánskom meste sa stal Hitler Mussolini. Mená diktátorov nie sú v jeho regióne ničím nezvyčajným
včera o 09:49
Novým starostom v peruánskom meste sa stal Hitler Mussolini. Mená diktátorov nie sú v jeho regióne ničím nezvyčajným
Dráma v anglickej ZOO: Muža napadol vo výbehu tiger, utrpel vážne zranenia
včera o 07:32
Dráma v anglickej ZOO: Muža napadol vo výbehu tiger, utrpel vážne zranenia
Muž v Plzni pobodal bežkyňu a ušiel na bicykli. Polícia prosí o pomoc pri jeho vypátraní
včera o 13:56
Muž v Plzni pobodal bežkyňu a ušiel na bicykli. Polícia prosí o pomoc pri jeho vypátraní
Ekonomika Všetko
Nakupovanie na čínskych e-shopoch bude ešte drahšie. Do hry vstupuje nový manipulačný poplatok
včera o 14:39
Nakupovanie na čínskych e-shopoch bude ešte drahšie. Do hry vstupuje nový manipulačný poplatok
pred 3 dňami
Začína sa vykurovacia sezóna: Odborník radí Slovákom, ako túto zimu ušetriť desiatky eur
pred 3 dňami
Na Slovensku za posledný mesiac skončil už tretí minipivovar. Pivo varil nepretržite viac ako 30 rokov
Slovensko Všetko
NATO odhalilo svoju „teóriu víťazstva“. Generál vysvetlil, ako by Aliancia reagovala na prípadný útok Ruska
pred hodinou
NATO odhalilo svoju „teóriu víťazstva“. Generál vysvetlil, ako by Aliancia reagovala na prípadný útok Ruska
pred 42 minútami
Zoznam TOP 75 lekárov na Slovensku: Ktorí špecialisti patria k medicínskej elite?
pred hodinou
„Po útoku na Zámockej som spravil verejný coming out“. LGBT Slováci opisujú, čo sa pre nich štyri roky od tragédie zmenilo
Zahraničie Všetko
Krvavý útok na letisko v Rijáde: Zahynulo 12 ľudí, zranených je vyše 300 osôb
včera o 08:16
Krvavý útok na letisko v Rijáde: Zahynulo 12 ľudí, zranených je vyše 300 osôb
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: V Poľsku došlo k ďalšiemu útoku na škole, študentka zranila tri ženy
pred 2 dňami
Kuracie mäso s baktériou spôsobujúcou salmonelózu. Inšpekcia v Českej republike upozornila na mäso z Lidlu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Môže ti Vinted siahnuť na peniaze? Pozri si nové pravidlá
pred 51 minútami
Môže ti Vinted siahnuť na peniaze? Pozri si nové pravidlá
Môže ti Vinted siahnuť na peniaze? Pozri si nové pravidlá
„Po útoku na Zámockej som spravil verejný coming out“. LGBT Slováci opisujú, čo sa pre nich štyri roky od tragédie zmenilo
pred hodinou
„Po útoku na Zámockej som spravil verejný coming out“. LGBT Slováci opisujú, čo sa pre nich štyri roky od tragédie zmenilo
Od masakru Hamasu po zničenie Gazy: 94 % obyvateľov potrebuje urgentnú pomoc s bývaním
7. 10. 2026 6:45
Od masakru Hamasu po zničenie Gazy: 94 % obyvateľov potrebuje urgentnú pomoc s bývaním
Severostredný Nepál zasiahli povodne
dnes o 08:53
Severostredný Nepál zasiahli povodne
KOMENTÁR: LGBT+ politici sú ticho. Najväčšie zneuctenie pamiatky Juraja a Matúša páchajú tí, ktorí majú moc a mlčia
dnes o 08:12
KOMENTÁR: LGBT+ politici sú ticho. Najväčšie zneuctenie pamiatky Juraja a Matúša páchajú tí, ktorí majú moc a mlčia
Viac