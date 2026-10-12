Podľa Bruselu ide prevažne o subjekty napojené na ruskú armádu a zbrojársky priemysel.
Európska únia v pondelok rozšírila sankčný zoznam voči Rusku o ďalších takmer 1 600 osôb a podnikov, ktoré sú podľa Bruselu prevažne spojené s ruskou armádou a zbrojárskym priemyslom, oznámila šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
„Ide o najväčšie jednorazové rozšírenie nášho zoznamu sankcií odvtedy, čo Rusko začalo vojnu. Európa opäť ukazuje jednotný postoj,“ uviedla Kallasová na platforme X. Podľa jej slov súvisí viac ako polovica zo sankcií s výrobným reťazcom balistických rakiet. „Výrazne sťažujeme, spomaľujeme a zdražujeme výrobu zbraní, ktoré používa Rusko na zabíjanie Ukrajincov,“ doplnila Kallasová.
Rada EÚ pre zahraničné veci schválila na pondelkovom zasadnutí dohodu o nových sankciách, ktorú minulú stredu dosiahli veľvyslanci členských štátov pri EÚ. Sankcie by mali do platnosti podľa očakávaní vstúpiť do konca týždňa. Zaradenie na sankčný zoznam vedie k zákazu cestovania do EÚ, obchodovania s ňou a tiež k zmrazeniu majetku.
V septembri členské krajiny EÚ definitívne schválili predĺženie sankcií voči približne 3000 ruským a bieloruským osobám a subjektom o 36 mesiacov. Dovtedy sa spravidla obnovovali každých šesť mesiacov. Bezprecedentné predĺženie platnosti prešlo výmenou za to, že zo sankčného zoznamu boli vyradené tri osoby a jeden subjekt, okrem iných rusko-uzbecký miliardár Ališer Usmanov a rusko-izraelský miliardár Michail Fridman, za čo lobovalo aj Slovensko.