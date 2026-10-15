Na Slovensku potvrdili 50 ohnísk nebezpečnej nákazy včiel: Môže spôsobovať veľké hospodárske škody
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TASR
dnes 15. októbra 2026 o 18:31
Čas čítania 0:48

Na Slovensku potvrdili 50 ohnísk nebezpečnej nákazy včiel: Môže spôsobovať veľké hospodárske škody

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Na Slovensku potvrdili 50 ohnísk nebezpečnej nákazy včiel: Môže spôsobovať veľké hospodárske škody
Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Mor včelieho plodu je podľa ŠVPS nebezpečná choroba spôsobená baktériou.

Na Slovensku tento rok potvrdili 50 ohnísk moru včelieho plodu, vlani ich bolo 49. Nové ohnisko odhalili kontroly včelstiev, ktoré vykonávali inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Prešov v súvislosti s vlaňajším výskytom nákazy v Sabinove. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR o tom informovala na sociálnej sieti. Postihnuté včelstvá zlikvidovali v septembri v Sabinove.

Inšpektori RVPS Prešov kontrolovali včelstvá pred uzavretím pôvodného ohniska aj v ochrannom pásme. Postihnuté včelstvá a úle museli v súlade s eradikačným programom zlikvidovať spálením. Pri likvidácii spolupracovali so starostom a dobrovoľným hasičským zborom obce Šarišské Michaľany. Súčinnosť poskytlo aj mesto Sabinov.

Nebezpečná choroba

Mor včelieho plodu je podľa ŠVPS nebezpečná choroba spôsobená baktériou, ktorá vytvára odolné spóry. Napadá včelí plod a môže spôsobovať významné hospodárske škody. Medzi včelstvami sa môže pomerne ľahko šíriť. Pri potvrdení nákazy je preto potrebné postupovať podľa platného eradikačného programu na mor a hnilobu včelieho plodu, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu pôvodcu nákazy.

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Regionálne veterinárne a potravinové správy tento rok vykonávali pravidelné každoročné klinické prehliadky včelstiev, ako aj prehliadky pred uzavretím ohnísk a v ochranných pásmach.

ŠVPS zdôraznila význam včasného zásahu, dodržiavania veterinárnych opatrení a spolupráce včelárov, veterinárnych orgánov, samosprávy a ďalších zložiek pri obmedzovaní šírenia nákazy a hospodárskych škôd.

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Náhľadový obrázok: TASR – Jakub Kotian
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