Anna Belousovová z Republiky sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Žilinského kraja
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TASR
dnes 16. októbra 2026 o 8:00
Čas čítania 0:51

Anna Belousovová z Republiky sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Žilinského kraja

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Anna Belousovová z Republiky sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Žilinského kraja
Zdroj: TASR/Dano Veselský

Kandidátka hnutia Republika Anna Belousovová sa vzdala kandidatúry na predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja. Krok odôvodnila snahou netrieštiť hlasy voličov, ktorí podľa nej v regióne volajú po zmene.

Kandidátka za hnutie Republika Anna Belousovová sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). TASR o tom vo štvrtok informoval podpredseda a hovorca hnutia Republika Ondrej Ďurica.

Odstúpenie zdôvodnila tým, že ľudia v kraji očakávajú zmenu na poste predsedu ŽSK a nechce byť tou, ktorá spôsobí trieštenie hlasov. „Vždy som bola za to, aby v politike rozhodoval zdravý úsudok a nadhľad, nie ego. Slovensko môže zmeniť k lepšiemu len nová politická kultúra. Na základe mojich politických skúsenosti som sa rozhodla pre tento krok, pretože nechcem ohroziť ďalší osud Žilinského kraja,“ spresnila.

Belousovová zároveň cíti zodpovednosť aj za to, aby nielen v kraji, ale aj na Slovensku nevládli strany a ľudia, ktorí sa podľa nej podieľajú na rozoštvávaní slovenskej spoločnosti. Pripomenula, že kandiduje v nadchádzajúcich voľbách na poslankyňu ŽSK.

Kandidáti v ŽSK

Na post predsedu ŽSK naďalej kandidujú 61-ročná invalidná dôchodkyňa Jana Chlustinová (SLOVEXIT), 62-ročný štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma (Smer-SD, Hlas-SD, DOMOV národná strana), 55-ročná súčasná predsedníčka ŽSK Erika Jurinová (Hnutie Slovensko, Za ľudí, Nova, PS, SaS, KDH, Demokrati, Konzervatívci - Kresťanská únia, Občianska konzervatívna strana, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska), 40-ročný riaditeľ a regionálny stratég Martin Kapitulík (nezávislý) a 65-ročný dôchodca Milan Pova (Komunistická strana Slovenska).

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.

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Náhľadový obrázok: TASR/Dano Veselský
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