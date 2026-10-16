Štát pritvrdzuje voči fiktívnym živnostiam. Firmám hrozia pokuty až 200-tisíc eur

Samotnému človeku vykonávajúcemu nelegálnu prácu možno uložiť pokutu do 331 eur.
Štát reaguje na fiktívne živnosti. 1. januára 2026 hrozí za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania firme pokuta od 4 000 do 200 000 eur. Ak nelegálne zamestnáva aspoň dve osoby súčasne, minimum je 8 000 eur. Nejde o automatickú sadzbu za každého človeka; počet osôb je jednou z okolností pri určovaní výšky pokuty.
Zákon zároveň umožňuje, aby sa pokuta považovala za uhradenú v plnej výške, ak sú do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia na určený účet pripísané dve tretiny uloženej sumy. Táto možnosť však neodstraňuje samotné zistenie porušenia zákona.
Samotnému človeku vykonávajúcemu nelegálnu prácu možno uložiť pokutu do 331 eur. Ani argument, že firma ponúkala iba živnosť, preto nie je automatickou zárukou beztrestnosti. Pri priestupku sa musí posúdiť aj zavinenie a konkrétne okolnosti.
Rezort upozorňuje tiež na možné obmedzenia prístupu k podpore, dotáciám, eurofondom či verejným zákazkám. Konkrétne podmienky a trvanie sa odvíjajú od príslušných pravidiel; nejde o jeden univerzálny päťročný zákaz na všetko. Zistenia môžu mať aj daňové a odvodové dôsledky, ktoré sa posudzujú podľa osobitných predpisov.