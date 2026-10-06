Koalícia prišla v prešovskom kraji o ďalšiu kandidátku. SNS sťahuje z boja Moniku Leškovú
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Daniel Zbudila
dnes 6. októbra 2026 o 12:00
Čas čítania 0:55

Koalícia prišla v prešovskom kraji o ďalšiu kandidátku. SNS sťahuje z boja Moniku Leškovú

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Koalícia prišla v prešovskom kraji o ďalšiu kandidátku. SNS sťahuje z boja Moniku Leškovú
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

V hre tak zostávajú najmä dvaja najväčší favoriti a v kuloároch sa začína špekulovať, či vládne strany nakoniec potichu nepodporia Milana Mazureka.

O nečakanom kroku národniarov informoval denník Korzár s tým, že Monika Lešková sa rozhodla oznámiť svoj koniec priamo počas natáčania predvolebnej debaty v STVR. Verejnoprávna televízia túto diskusiu zatiaľ oficiálne neodvysielala a k celej veci sa momentálne odmieta vyjadriť

Kandidátka pre Korzár svoj odchod síce priamo nepotvrdila, no ani nevyvrátila. „Plánujeme dať oficiálne vyjadrenie. Čiže momentálne by som povedala, že bez komentára, ale v priebehu tohto týždňa sa k tomu určite vyjadríme,“ reagovala Lešková.

Vládna koalícia zostala s prázdnymi rukami

Odchod Leškovej znamená pre vládne strany v Prešovskom kraji zásadný škrt cez rozpočet. Len minulý týždeň totiž z predvolebného boja vycúvala aj europoslankyňa za Smer Judita Laššáková. Koalícia tak momentálne nemá v hre žiadneho vlastného jasného nominanta.

O priazeň voličov sa síce uchádza aj minister Samuel Migaľ, ktorý sa do vlády dostal ako nominant Smeru (po jeho vylúčení z Hlasu), no strana Roberta Fica sa k nemu v týchto regionálnych voľbách verejne vôbec nehlási.

Sústredí sa podpora na Mazureka?

Otázkou teraz zostáva, komu vládne strany prípadne presunú svoju podporu. Keďže koaličný tábor zostal bez priameho zástupcu, voľby majú aktuálne dvoch mimoriadne silných favoritov z iných táborov – súčasného predsedu kraja z KDH Milana Majerského a podpredsedu hnutia Republika Milana Mazureka.

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Práve pri mene radikálneho politika z Republiky sa teraz v politických kruhoch čoraz hlasnejšie špekuluje, či po odstúpení vlastných kandidátok nezíska tichú, no o to silnejšiu podporu priamo od Smeru a SNS.

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Náhľadový obrázok: TASR/Pavel Neubauer
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