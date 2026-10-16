V západnej Európe panovalo uplynulé dni nezvyčajné babie leto s teplotami atakujúcimi 35 stupňov, no letná idylka sa cez víkend nekompromisne končí. Z Atlantiku dorazil studený front, ktorý v niektorých regiónoch zrazí teploty až o 15 stupňov v priebehu j
Hoci kalendár hlási pokročilú jeseň, v západnej časti kontinentu panovalo počasie ako v auguste. Vlnu nezvyčajných horúčav zažil najmä Pyrenejský polostrov – v portugalskom Alcochete namerali 35,7 °C a v španielskej Seville vystúpila ortuť teplomera na 35,4 °C.
Podobne netypické teploty hlásil aj juh Francúzska, kde sa hodnoty blížili k 30 °C, a južné Anglicko s 23 °C, čo bolo takmer o 10 stupňov viac oproti dlhodobému normálu, píše tnlive.sk.
Mínus 15 stupňov za 24 hodín
Už počas piatka však situáciu zlomil príchod studeného frontu z Atlantického oceánu, ktorý so sebou prináša dážď a razantné ochladenie.
Alors qu'aujourd'hui, on va fréquemment dépasser les 25°C pour atteindre des pointes de 30°C dans le sud-ouest, on perdra d'ici samedi parfois 15°C par endroit pour repasser ce week-end sous les normales saisonnières. Les températures remonteront ensuite graduellement dès lundi car nous serons dans un flux à dominante sud à l'avant d'une goutte froide d'altitude (après que celle ci ait traversé le pays durant le week-end).— Extrême Météo (@ExtremeMeteo) October 15, 2026
Najciteľnejší skok čaká Francúzsko. Zatiaľ čo v piatok popoludní ukazovali teplomery v centrálnych regiónoch letných 25 °C, v sobotu denné maximá spadnú k hranici len okolo 10 °C. Zvyšok západnej Európy zasiahne plošný pokles teplôt zhruba o 10 stupňov, takže letnú náladu v priebehu pár hodín vystrieda sychravý neskoro jesenný chlad.
Čo to znamená pre Slovensko?
Aj keď sa studený front bude postupne presúvať ďalej na východ smerom nad stredoeurópsky región, nad pevninou rapídne stratí silu. Pre Slovensko to znamená dobré správy – výraznejšie ochladenie ani intenzívne zrážky u nás nehrozia a počasie zostane pokojné.
Chladná epizóda na západe navyše nebude mať dlhé trvanie. Už v nasledujúcom týždni sa nad kontinentom usadí mohutná tlaková výš, ktorá do väčšiny európskych krajín vráti príjemné, nadpriemerne teplé jesenné dni.