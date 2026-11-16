Klimatológ Jozef Pecho pre Refresher News vysvetlil, čo ukazujú najnovšie predpovede, kedy môže prísť výraznejšie ochladenie a či sa snehu dočkajú aj obyvatelia nížin.
Slovensko čaká zima, ktorá by podľa aktuálnych predpovedí mala byť teplejšia ako zvyčajne. To však neznamená, že sa vyhneme silným mrazom či sneženiu. Klimatológ Jozef Pecho pre Refresher News vysvetlil, aké počasie môžeme očakávať počas nadchádzajúcich mesiacov, kedy môže prísť výraznejšie ochladenie a či sa snehu dočkajú aj obyvatelia nížin.
- Aká zima nás čaká na Slovensku a prečo by mala byť teplejšia ako zvyčajne.
- Ktorý zimný mesiac môže priniesť najvýraznejšie ochladenie a silné mrazy.
- Či sa snehu dočkajú aj obyvatelia Bratislavy a ďalších miest v nížinách.
- Aké extrémy počasia nám hrozia a prečo môže byť poľadovica nebezpečnejšia než silný mráz.
- Ako sa slovenské zimy zmenili za posledné desaťročia a prečo ubúda dní so snehovou pokrývkou.
Nečakaj žiadnu snehovú apokalypsu
Tohtoročná zima na Slovensku bude pravdepodobne miernejšia. Naznačujú to novembrové sezónne predpovede Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF). Podľa klimatológa Jozefa Pecha však ani nadpriemerne teplá zima nevylučuje výrazné ochladenia, silné sneženie či niekoľkodňové mrazy. „Ak by som si mal staviť, tak potom skôr na miernu zimu,“ uviedol Pecho pre Refresher News.
Podľa aktuálnych modelov by priemerná teplota na Slovensku mohla byť od decembra do februára približne o 1,7 stupňa Celzia vyššia než modelový priemer rokov 1993 až 2016. Pravdepodobnosť, že nadchádzajúca zima bude patriť medzi tretinu najteplejších, dosahuje až 75 percent.
K teplejšiemu charakteru zimy by mohol prispieť aj klimatický jav El Niño. Americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) vo svojej novembrovej predpovedi upozornil, že El Niño naďalej silnie a existuje približne 60-percentná pravdepodobnosť, že dosiahne historicky mimoriadnu intenzitu.
Klimatológ však upozorňuje, že dlhodobé predpovede dokážu lepšie odhadnúť celkový charakter zimy než počasie v konkrétnych týždňoch. Aj počas teplejšej zimy preto môžu prísť krátke obdobia výrazných mrazov.