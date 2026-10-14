Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
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Radka Klučárová
dnes 14. októbra 2026 o 6:36
Čas čítania 0:30

Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali

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Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali

Vývoj prognóz súvisí aj s mimoriadne silným javom El Niño, ktorý má podľa prognóz dosiahnuť vrchol koncom roka.

Meteorológovia zverejnili nové predpovede na zimu 2026/2027. Najnovšie októbrové údaje naznačujú, že blížiaca sa zima by mohla byť v Európe teplotne nadpriemerná a iná, ako predpovedali doposiaľ, informuje portál Severe Weather Europe.

Ak uprednostňuješ sneh a tuhé mrazy, pravdepodobne zostaneš sklamaný. Podľa sezónnej predpovede sa totiž nad kontinentom posilňuje vplyv tlakovej výše, ktorá vytvára podmienky pre miernejšie počasie.

Vývoj súvisí aj s mimoriadne silným javom El Niño, ktorý má podľa prognóz dosiahnuť vrchol koncom roka. Ten ovplyvňuje globálne atmosférické prúdenie a môže prispievať k zmenám zimného počasia v Európe.

Napriek očakávanému teplejšiemu priebehu zimy to však neznamená, že kontinent obídu mrazy či snehové epizódy. Ide o dlhodobú predpoveď, ktorá opisuje celkové trendy počas sezóny, nie konkrétne počasie v jednotlivých dňoch. Jej ďalší vývoj sa preto môže ešte zmeniť.

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Náhľadový obrázok: TASR/Ján Krošlák
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