Kúpa vlastného bytu či domu zostáva pre mnohých Slovákov čoraz ťažšie dostupným cieľom.
Hoci bankový trh po útlme mierne ožil, počty novoposkytnutých úverov na bývanie stále výrazne zaostávajú za obdobím spred štyroch rokov. Kým v roku 2022 – po očistení štatistík od refinancovaných úverov – získalo novú hypotéku takmer 61 700 ľudí, o rok neskôr nastal prudký zlom a číslo sa prepadlo na 36 900, upozornili Aktuality.
V roku 2025 sa síce záujem zdvihol na 52 700 schválených úverov, no vývoj v roku 2026 zatiaľ neukazuje, že by sa trh dokázal vrátiť na niekdajšie maximá.
Za menšou dostupnosťou úverov stojí najmä neutíchajúce zdražovanie samotných bytov a domov. Podľa čísel Národnej banky Slovenska (NBS) vzrástli ceny nehnuteľností v druhom štvrťroku 2026 v priemere o 9,5 percenta.
Vyššie ceny nafukujú aj odmeny pre maklérov
Drahšie bývanie však neznamená len vyššiu mesačnú splátku v banke. Automaticky sa tým predražujú aj služby sprostredkovateľov, keďže realitné kancelárie si svoju odmenu rátajú percentuálne z predajnej sumy – najčastejšie ide o 3 až 5 percent. V praxi to znamená, že ak kupuješ byt za 250-tisíc eur pri štvorpercentnej provízii, po započítaní DPH zaplatíš realitke až 12 300 eur.