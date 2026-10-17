Predseda SNS Andrej Danko sa vo vysielaní Infovojny ostro pustil do europoslankyne za Smer Moniky Beňovej, ktorú označil za politické nešťastie a vytkol jej názorový oportunizmus aj kráľovský bruselský plat.
Vzťahy medzi lídrom národniarov a dlhoročnou tvárou strany Smer sú na bode mrazu. Andrej Danko si v internetovom rádiu Infovojna nedával servítku pred ústa a Moniku Beňovú bez okolkov označil za nešťastie Smeru, ktoré podľa neho hrá falošnú hru na všetky strany a za celé roky v Európskom parlamente pre Slovensko nič skutočné nevybojovalo.
Šéf SNS si vzal na mušku aj jej politické pôsobenie a bruselské príjmy. Vyhlásil, že europoslankyňa si už približne dve dekády užíva rozprávkový plat vo výške 15- až 20-tisíc eur mesačne, pričom pri hlasovaniach pravidelne podporovala liberálne nezmysly.
Danko ju obvinil, že si podľa potreby nasadzuje raz masku liberálky a inokedy zasa národniarky. Zároveň jej poslal rázne varovanie, aby si o neho ani o SNS neotierala ústa a radšej sa mu zďaleka vyhýbala.
Reakcia Beňovej
Ostrý monológ prišiel ako odveta na Beňovej status z konca septembra, kedy šéfa SNS verejne zvozila po tom, čo sa v zákulisí riešila snaha o odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu s pomocou opozičných hlasov.
Europoslankyňa vtedy Danka pred celým internetom nazvala mužíkom bez vízie a odkázala mu, že stále nedokáže pochopiť, prečo nesedí v prezidentskom paláci, na čele parlamentu alebo vlády, pričom dôvod je podľa nej jednoduchý – v reálnom svete na takéto posty jednoducho nemá výtlak ani schopnosti.