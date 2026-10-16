Šéf národniarov Andrej Danko najnovšie vyhlásil, že ešte do konca tohto roka môže navrhnúť kompletné zrušenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).
Líder SNS Andrej Danko opäť rozvíril hladinu vo vnútri vládnej koalície. Vo vysielaní internetového rádia Infovojna otvoril tému ďalšieho osudu ministerstva investícií, pričom naznačil, že jeho dni by mohli byť čoskoro spočítané.
Rozbuškou sa stali informácie z médií, podľa ktorých sa na rezort investícií v tichosti presúvajú ľudia blízki ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, informuje Denník N. To šéfa národniarov nenechalo chladným a do svojich koaličných partnerov sa pustil s poriadnou dávkou irónie.
Tarabove vlastné slová otočil proti nemu
Danko vo vysielaní pripomenul nedávne vyjadrenia Tomáša Tarabu a poslanca Samuela Migaľa, ktorí v minulosti netajili názor, že existencia samostatného ministerstva investícií nedáva zmysel. Práve ich staré vyhlásenia teraz Danko vytiahol ako zbraň.
Poukázal na to, že obaja politici ešte pred mesiacom tvrdili, ako veľmi je tento rezort zbytočný a zrelý na zrušenie. Predseda národniarov preto tvrdí, že im plánuje vyhovieť a verejne ich otestuje, či ich slová neboli len prázdne reči.
V decembri môže padnúť definitívny verdikt
Danko zároveň vyhlásil, že takýmto radikálnym škrtom by rád pomohol aj napätému štátnemu rozpočtu. Nevylúčil preto, že oficiálny návrh na zrušenie MIRRI položí na stôl už počas decembra, aby sa ukázalo, či zaň zahlasujú aj tí, ktorí jeho koniec v minulosti sami navrhovali.
Celú myšlienku uzavrel s tým, že v zatvorení úradu nevidí žiadny problém a ak bude vôľa, ministerstvo sa jednoducho zruší. Zatiaľ nie je jasné, ako na jeho najnovšiu iniciatívu zareaguje samotný Taraba či zvyšok vládnych strán.