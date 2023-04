Vodiči, pozor! Na týchto úsekoch Slovenska chce polícia nainštalovať až 279 radarov, ktoré budú dohliadať na šoférov (+ mapa)

Ministerstvo vnútra oznámilo, že plánuje investovať milióny eur do modernizácie radarových systémov na cestách.

Hlavným cieľom by malo byť odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky na vybraných úsekoch. Na mnohých miestach Slovenska by preto postupne mali pribudnúť stacionárne radary, aké poznáme zo zahraničia. Ako prvý o tom informoval portál Hnonline.sk.

Na rýchlosť, červenú aj stopky

Nákup radarových systémov by mal stáť približne 34 miliónov eur a mal by pokryť až 279 radarov a analytických kamier. Tieto peniaze môže ministerstvo vyčerpať do roku 2026, a tak by sa mali vodiči pripraviť na spustenie stacionárnych radarov už v najbližších rokoch.

Osadenie radarov sa predpokladá na miestach, ktoré majú priemernú až podpriemernú nehodovosť. Z toho 71 nových radarov by malo pokrývať priamo vytypované nehodové úseky. Policajti budú vďaka 52 radarom kontrolovať aj prejazd na červenú a 18 radarov bude monitorovať dodržiavanie dopravnej značky „STOP“.

Mapa, kde by polícia mohla nové radarové systémy nainštalovať:

Zdroj: ÚHP, MV SR

