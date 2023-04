Šéf NBS Kažimír je vinný z podplácania, rozhodol súd. Bývalý minister za Smer vraj odovzdával obálku s 50-tisíc eurami

OK

Súd rozhodol, že guvernér NBS Peter Kažimír a bývalý minister financií za Smer je vinný z podplácania. Sudca Špecializovaného trestného súdu mu trestným rozkazom uložil peňažný trest 100-tisíc eur, pričom šéf NBS by putoval do väzenia na dva roky, ak by tento peňažný trest nezaplatil, informuje SME.

Kažimír údajne v minulosti podplatil bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, ktorý vo svojej výpovedi uviedol, že mu Kažimír odovzdal obálku s 50-tisíc eurami. Imrecze ho v tomto prípade označil za „kuriéra“.

Trestný rozkaz, ktorým sudca rozhodol 3. apríla, nadobudne právoplatnosť, ak Kažimír alebo špeciálna prokuratúra nepodajú odpor.

Necítil sa vinným

„Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, súd uložil obžalovanému aj náhradný trest odňatia slobody vo výmere dva roky,“ povedala hovorkyňa ŠTS Kudjáková. Odpor proti trestnému rozkazu môžu procesné strany podať do ôsmich dní od jeho doručenia.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na guvernéra NBS a exministra financií Petra K. pre trestný čin podplácania vo februári. Opätovne ho obvinili z prečinu podplácania vlani na jeseň. Peter K. vtedy cez svojho obhajcu odkázal, že sa necíti vinný. Predtým mu obvinenie zrušila Generálna prokuratúra SR.

