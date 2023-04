Pozor, zaleje nás intenzívny dážď. V najbližších dňoch Slovensko zažije silné lejaky, tieto oblasti na tom budú najhoršie

OK

OK

Výrazný príliv zrážok na našom území sa len tak nezastaví. Slováci by sa mali pripraviť na typické aprílové počasie.

Na územie Slovenska vo štvrtok dorazila vlna výdatného dažďa, ktorá len tak rýchlo neodíde. Pripraviť sa musíme na ešte výraznejšie zrážky, ktoré môžu skomplikovať dopravu najmä na západe a severozápade Slovenska, informuje portál iMeteo.

Počasie na našom území komplikuje tlaková níž, ktorá k nám prichádza smerom z Jadranu a cez Balkán sa pomaly pretláča na Slovensko. Meteorológovia očakávajú, že sa v piatok 14. apríla budeme nachádzať približne v strede tejto tlakovej níže.

Okolo nej sa bude vytvárať rozsiahle zrážkové pole, ktoré Slovensko zasiahne ešte v noci zo štvrtka na piatok. Podobné počasie nás bude sprevádzať aj počas víkendu. Podľa portálu iMeteo sa začnú výrazné zrážky oslabovať až v nedeľu 16. apríla.

Na západe hrozí až 100 mm zrážok

Na západe Slovenska naprší od 20 do 50 mm, zatiaľ čo na východe to bude len od 5 do 15 mm. Najhoršie počasie bude v hraničných oblastiach medzi Slovenskom a Rakúskom, kde sa môže množstvo zrážok vyšplhať až na 100 mm.

Silné dažde zároveň spôsobia, že sa postupne začnú dvíhať vodné toky. Medzi prvými by mali stúpať rieky a menšie potoky v Malých Karpatoch, ktoré bude nasledovať hladina Dunaja.

Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/LUSA-Joao Relvas

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.