Sexuálna výchova na slovenských školách len so súhlasom rodiča. Vašečka navrhuje, aby sa vzdelávanie muselo riadiť náboženstvom.

Škola by musela rodičom vopred poskytovať informácie o vzdelávaní, vyučujúcich či študijných materiáloch.

Poslanec klubu OĽaNO Richard Vašečka predložil v parlamente návrh, podľa ktorého by mala škola žiakov vzdelávať v zhode s ich náboženským a filozofickým presvedčením.

Ak by zákon v parlamente prešiel, škola by musela rodičovi v učebnom celku alebo v ním určenej časti vopred sprístupniť najmä obsah, metodiku, ciele výchovy a vzdelávania, základné informácie o učiteľoch a prizvaných lektoroch a o edukačných publikáciách, ktoré majú byť použité, ak o to požiada.

Sexuálna výchova iba so súhlasom rodiča

Výučba sexuálnej výchovy by podľa návrhu musela byť schválená rodičmi. „Výchovu a vzdelávanie v oblasti sexuálneho správania poskytne škola dieťaťu alebo žiakovi len na základe vopred udeleného písomného informovaného súhlasu rodiča s touto výchovou a vzdelávaním,“ píše v návrhu zákona.

„Návrh reaguje na prax, keď sa rôzne organizácie, ale aj učitelia snažia na školách prezentovať kontroverzné myšlienky o sexualite, s ktorými môžu mať mnohí rodičia problém. V nedávnej dobe ide napríklad o nevhodné publikácie o tzv. sexuálnej a vzťahovej výchove,“ píše poslanec v dôvodovej správe.

Naráža tým aj na pracovný zošit Partnerská a sexuálna výchova. Podľa Vašečku „idú tieto publikácie mimo rámec výchovy k manželstvu a rodičovstvu a svojou povahou môžu zásadne zasiahnuť do práv rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením“.

Branislav Gröhling návrh kritizuje

Bývalý minister školstva Branislav Gröhling na svojom Facebooku kritizoval Vašečkov návrh a pokladá ho za zmätočný a nedôležitý. „Čo bude robiť škola, ak má 250 žiakov a napríklad 20 rôznych náboženských presvedčení? Čo ak viera nejakého rodiča popiera evolúciu? Čo spraví učiteľka biológie? Zaviaže žiakovi oči a zapchá uši, keď sa to bude preberať?“ píše v statuse.

